女子騎機車上國道還衝內線 翻越分隔島後遭客運撞慘死

國道1號湖口路段晚間近7時發生一起死亡事故，一名女子不明原因騎機車上高速公路，還一路往內線行駛，疑似擦撞內側護欄後，將機車棄置內線，再翻越中央分隔島到對向車道，當場遭大車撞上，救護人員到場時女子已經臟器外露、全身骨折倒在車道上沒了氣息，警方還需進一步釐清女子為何會衝到車道上，以及整起事故前後發生原因。

據了解，這名王姓女子（47歲）是晚間約6點50分從湖口交流道騎上南下方向，還一路將機車往內線靠去，隨後竟在南下84.7公里位置將機車棄置在內線，更自行翻過有樹叢隔開的中央分隔島，徒步朝北上車道跑去，遭到迎面疾駛而來的客運大巴撞擊輾過。