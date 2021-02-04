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女子騎機車上國道還衝內線 翻越分隔島後遭客運撞慘死

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

國道1號湖口路段晚間近7時發生一起死亡事故，一名女子不明原因騎機車上高速公路，還一路往內線行駛，疑似擦撞內側護欄後，將機車棄置內線，再翻越中央分隔島到對向車道，當場遭大車撞上，救護人員到場時女子已經臟器外露、全身骨折倒在車道上沒了氣息，警方還需進一步釐清女子為何會衝到車道上，以及整起事故前後發生原因。

據了解，這名王姓女子（47歲）是晚間約6點50分從湖口交流道騎上南下方向，還一路將機車往內線靠去，隨後竟在南下84.7公里位置將機車棄置在內線，更自行翻過有樹叢隔開的中央分隔島，徒步朝北上車道跑去，遭到迎面疾駛而來的客運大巴撞擊輾過。

王女遭碾過後倒在中線車道上，後方車輛急煞閃避還險些釀成二次意外，國道警方封閉中外線車道處理，僅內線1線道能夠通行，後方車流回堵5公里，目前警方還在了解女子為何會騎機車上高速公路，需聯繫家屬確認是否因誤闖或其他原因。

女子遭撞慘死倒在中外線車道，地上還留有客運保險桿碎片。記者巫鴻瑋／翻攝
女子遭撞慘死倒在中外線車道，地上還留有客運保險桿碎片。記者巫鴻瑋／翻攝
事故造成國道湖口北上路段車流嚴重回堵，從湖口交流道壅塞至竹北交流道。圖／翻攝自高公局
事故造成國道湖口北上路段車流嚴重回堵，從湖口交流道壅塞至竹北交流道。圖／翻攝自高公局

車道 事故 國道

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