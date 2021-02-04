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警政署長陳家欽視察新竹橫山分局 表態爭取山區裝備

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

為加強春節期間熱門景區的安全維護工作，警政署長陳家欽今天下午到新竹縣橫山警分局視察，特別要求投入交通疏導工作，尤其屆時內灣商圈人車湧入，陳家欽提及應適時啟動替代道路管制，此外他也表態將替山區警力爭取經費，添購防護裝備、登山巡邏車，以保護警察同仁治安維護。

陳家欽在與基層座談會上討論到，應該擴大山區監視器的建置，尤其過去幾起案件中，因山區監視器密度不如市區高，導致刑案追查上讓同仁勞心勞力，提高監視器建置數量就能解決這樣的問題。

同時橫山分局也提出建議，希望能購置臂盾、防割手套等防護裝備，以及採購適合山區環境的登山巡邏車，陳家欽也表態未來會爭取相關經費，讓山區的治安維護更完善，但他也表示需斟酌有關特殊山區防護裝備的法源議題。

陳家欽在會後提醒所有警察同仁，疫情期間要注意自身健康安全，也強調「警民一體」的理念，期勉警察同仁及義警、民防、守望相助隊、義交及志工等的民力伙伴通力合作。才能夠讓春節的治安維護工作順利平安。

警政署長陳家欽今天下午到新竹橫山警分局進行指導，也表態會爭取經費添購山區裝備。圖／新竹縣警察局提供
警政署長陳家欽今天下午到新竹橫山警分局進行指導，也表態會爭取經費添購山區裝備。圖／新竹縣警察局提供
警政署長陳家欽今天下午到新竹橫山警分局進行指導，也表態會爭取經費添購山區裝備。圖／新竹縣警察局提供
警政署長陳家欽今天下午到新竹橫山警分局進行指導，也表態會爭取經費添購山區裝備。圖／新竹縣警察局提供

陳家欽 警察 監視器

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