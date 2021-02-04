鋌而走險 姊弟戀小鮮肉為籌分手費當車手被逮
彰化縣22歲康姓男子昨天到員林郵局要提領160萬元，行員發現他帳戶內原本只有80多元，卻被匯入大筆現金，康男又要領出，懷疑可能是詐騙集團車手，果真最後發現原來康男談姐弟戀，大他9歲的女友鬧分手，為籌分手費，才鋌而走險當車手。
警方表示，康男昨天到員林郵局要領160萬元，行員發現他原本帳戶內只有80多元，最近竟匯入187萬元，行員問他領錢用途，他說投資有賺錢，行員仍覺得可疑報警處理。
警方到場後，問康男領錢的用途，康男先說家裡需要這筆錢，要他來領，後又稱叔叔工廠要他來領錢，遇到工廠的困難，員警質疑說「怎麼跟行員說的不一樣？」，康男再改稱是玩虛擬貨幣賺的，員警問他玩多久了？他說剛玩，警方又問他「剛玩就賺這麼多錢？」，康男難以自圓其說，最後才坦承朋友介紹說提供帳戶「幫投資公司領錢」，每周可領一萬元。
康男還透露，最近大他9歲的女友情緒不穩定、鬧分手，女友要14萬分手費，他沒工作，才會幫忙當車手領錢，出租帳戶已先領5000元，昨天第一次去幫忙提錢就被抓，員林警分局依依詐欺、洗錢罪嫌移送法辦。
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