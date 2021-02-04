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男子失聯多日同事報案 警、消破門發現倒在廚房已死亡
基隆市李姓男子這周都未到公司上班，同事今天到安樂區他的住處找人，發現無人應門。警、消擔心出狀況破門，進屋後發現李趴在廚房地板，一旁有空酒瓶，已死亡。警方初步檢視無外傷，房子也無外力侵入跡象，將報請檢察官相驗，調查死因。
據了解，李男年約50歲，平日獨自居住，靠做清潔工作維生。工作同伴發現已5天沒聯絡上他，且又沒有出面上班，覺得不尋常。今天下午李家找人時，沒有人開門，才會打119報案求助。
李的友人說，李男前一陣子說腸胃不舒服，而且明顯變瘦。以前聯絡李男，只要傳訊息就會顯示已讀或是回覆，但這4、5天發簡訊給李，都顯示未讀，心裡不安，才會到李家找人。
消防人員在員警到場後，破門進入，發現李男臥倒在廚房地板，身旁有些空酒瓶，身上並無外傷。警方初步判可能是身體不適猝死，已報請檢察官相驗，釐清死因。
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