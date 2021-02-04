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新北消防夫妻勒索7060萬遭訴 新北消防：二人去年離職

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

時任新北市消防局預防科隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子4年前在麥當勞遊戲區嬉戲摔斷右手，醫藥費僅6700元，但夫婦竟利用職權查詢麥當勞分店安檢紀錄，向麥當勞勒索7060萬元；桃園地院變更起訴法條，今天下午5點依恐嚇取財未遂罪，判蔡、黃各1年2月，可上訴。

新北市消防局今表示，因蔡、黃二員早已因此案辭職，消防局尊重司法機關判決結果。

消防局指出，4年前得知蔡、黃二員涉及此案，除立即配合司法機關偵查，並於106年8月間召開考績會分別處予二人各記過二次處分，並調離現職接受調查，該年9月20日起予以停職，而蔡、黃二員已於109年7月27日辦理辭職。

消防指表示，未來將針對業務制度及法治教育，提出策進作為與研擬防弊措施，強化機關廉潔宣導，建立廉政風氣。

新北市消防局。圖／翻攝消防局網站
新北市消防局。圖／翻攝消防局網站

麥當勞 司法

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