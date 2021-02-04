攤販酒後罵3字經椰子砸頭 桃園女PO文網怒警查辦

桃園市44歲陳姓男子本月1日下午喝酒後，在蘆竹區南竹路1家水果攤前，發酒瘋對1名買水果的李姓女子咆哮、辱罵三字經，用手推車擋住去路，揚言「殺死全家」，該地點距南竹派出所約，350公尺，李女將陳男惡行經過PO網後，引發網友議論聲援，警方今天下午表示，警方調閱監視器後，查出陳男身分後，通知陳男到案，訊後依恐嚇、強制等罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

警方表示，陳男平時在蘆竹區南竹路一帶擺攤，本月1日下午喝酒後，突然情緒失控，對附近購買水果的李姓女子咆哮、辱罵三字經和出言恐嚇，陳更擺攤手推車擋住李女轎車去路，造成李女心生害怕報警。

李女PO網表示，她帶著媽媽、2個小孩到水果店採買，準備倒車離開，1名該男子不斷咆哮，下車後該男子對她大罵三字經，咆哮說撞到男子的車，但她的車與該男子手推車有段距離，她因此報警、求助丈夫。

未料該男子更咆哮揚言「等她老公來一起弄死」，自稱自己是大尾流氓「要殺死全家」，她拿起手機錄影，該男子情緒失控試圖搶手機，從褲子口袋掏出金色狗鍊揚言將她勒死，還到水果攤拿椰子要砸她頭部，讓她媽媽、孩子害怕。

警方表示，警方調閱監視器、通知陳男到案說明，陳男辯稱李女碰到他的手推車，警方訊後，將陳男依恐嚇、強制等罪嫌函送桃檢署偵辦。

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