男子情緒不穩坐橋上試圖尋短 義消聯手路人搶救送醫

「千鈞一髮、生死一瞬間！」嘉義縣消防局六腳消防分隊義消小隊長呂宗祐，下午4點44分，行經六腳鄉介壽橋時，發現1名男子情緒不穩坐在橋上，疑有輕生意圖，立即下車安撫男 子情緒，趁男子不注意，從後面熊抱，2名路過民眾加入，3人合力搶救，交給消防人員送醫救治。

從50多秒搶救影片，看到呂宗祐下車，與坐在橋上24歲男子對話，呂說，「有問題可以解決，不要想不開」，男子揮手要他不要管，呂不放心，安撫男子情緒，趁男子不注意，快速從後方熊抱男子，路過2名男機車及男駕駛下車支援，3人合力成功搶救。

消防局獲報後，立即派遣六腳分隊人、車前往救援，六腳分隊義消小隊長呂宗祐，成功將男子從橋上救下，人員無大礙，送長庚醫院救治，初步調查，這名家住朴子市男子疑有財務壓力試圖尋短，連絡家人處理。

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