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放寒假戲水 桃園女童溪州公園轉運園區落水送醫不治
桃園市一對10歲、8歲的兄妹昨天下午趁放寒假，到親戚家附近的溪州公園轉運站玩耍，妹妹跑到觀景橋附近突然重心不穩，一不小心落入水裡，哥哥看見卻因為水深沒辦法救人，趕緊跑回家求救，大人趕到現場同時打119，消防、救護隊員雖然努力打撈找到人，拉上岸急救再送醫，但是到晚上仍不治。
警方初步了解這對兄妹原本住在復興區華陵，因為放寒假到溪州公園附近親戚家作客，昨天下午到公園旁轉運站、觀景橋旁邊遊玩，妹妹在比較高的位置，一個重心不穩掉入湖裡，哥哥受驚嚇但還是跑回去求救，大人趕到現場因為池深又有爛泥沒辦法靠近女童掉落位置。
消防、救護隊員到場用橡皮艇等工具打撈，找到女童後送上岸急救隨即送醫，但是到了昨天晚上還是沒有辦法從鬼門關救回女童一命。桃園地檢署今天相驗，女童的父母親萬分難過，雖然對女童落水沒有意見，但是消息傳出後轉運園區安全維護引起地方關注。
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