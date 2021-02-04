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新北消防夫妻勒索麥當勞7060萬 法院依恐嚇罪判1年2月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

時任新北市消防局預防科隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子4年前在麥當勞遊戲區嬉戲摔斷右手，醫藥費僅6700元，但夫婦竟利用職權查詢麥當勞分店安檢紀錄，向麥當勞勒索7060萬元；桃園地院變更起訴法條，今天下午5點依恐嚇取財未遂罪，判蔡、黃各1年2月，可上訴。

桃園地檢起訴指出，蔡一郎、黃櫻惠夫妻，當時均為新北市政府消防局隊員，因為兒子2017年3月 30日晚上在新北市土城區麥當勞裕民店2樓遊戲區嬉戲時，從溜滑梯末端出口攀爬外緣不慎摔落，造成右手遠端肱骨骨折。

檢方查出，蔡一郎向麥當勞主管表明身分，並利用職務上可使用「消防安全管理系統」的機會，列出麥當勞裕民店及各分店違反消防、建管，及都市計畫規定之資料，附於賠償申請函中交與麥當勞，共索賠7060萬元。

蔡並拒絕麥當勞賠償所有醫療費用及改善遊戲區缺失之條件，揚言若不答應，將對外公布或檢舉，之後麥當勞就接獲桃園、台北、新北、屏東、花蓮、台東等縣市政府「檢舉麥當勞設施違反消防、建管」的函文並受到行政稽查。

檢方指出，蔡一郎稱若於2017年6月底前賠償，金額可降為6000 萬元，其中500萬元可用餐券支付，但勒索行為未能得逞就被查獲，檢方2017年7月18日偵結依貪汙治罪條例藉勢、藉端勒索未遂罪嫌起訴蔡、黃夫妻。

桃園地院變更起訴法條，今天下午5點依恐嚇取財未遂罪，判蔡、黃各1年2月，可上訴。記者曾健祐／攝影
桃園地院變更起訴法條，今天下午5點依恐嚇取財未遂罪，判蔡、黃各1年2月，可上訴。記者曾健祐／攝影

麥當勞 夫妻

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