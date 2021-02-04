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山友變更登山路線扭傷求援 花蓮縣消防局擬開罰

中央社 / 花蓮縣4日電

嘉義43歲呂姓山友組隊縱走能高安東軍，上月底從南投縣入山後，原訂從奧萬大下山，卻臨時更改路線從花蓮下山，途中不慎扭傷請求救援，吊掛下山後無生命危險，但將因變更活動路線受罰。

花蓮縣消防局第二大隊指出，2日上午8時接獲通報，哈崙工作站有名呂姓山友腳扭傷無法行走，需要救援，立即組2人隊伍從池南森林遊樂區後方入山，因步行路程約6天，消防局同步向空勤總隊申請直升機勘查、載運第二梯搜救人員上山。

因山區天候不佳，空勤總隊勤務第一大隊第三隊直到3日下午才順利起飛，在目標區上空發現待救的呂男，吊掛至花蓮德興棒球場，後送至花蓮慈濟醫院救治，無生命危險。

花蓮縣消防局副局長吳兆遠今天指出，經調查呂男和2名男性山友的登山隊伍雖有依規定申請入山，原訂路線是屯原登山口入山，奧萬大下山，7天路程，但3人沒有依申請路線進行登山活動，逕自前往哈崙森林鐵路，明顯違反花蓮縣登山活動管理自治條例，將研議裁罰，處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。

吳兆遠表示，花蓮縣登山活動管理自治條例自2017年9月公布後，3年已經開出22張裁罰案件，目前以2020年共13件為最多。

也有救難人員認出呂男，曾在2014年帶團走花蓮瑞穗林道，同樣因扭傷腳踝求援，呼籲山友在山區活動務必充足準備。

山友 登山活動管理自治條例 空勤總隊

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