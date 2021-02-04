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春安工作首日 金門警方破獲10刑案、取締4交通違規

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

警方加強重要節日安全維護工作，昨晚起全國同步展開，金門縣警察局長蔡祥春昨晚也到轄區慰問員警、守望相助隊及協勤民力，致贈慰問品及加菜金，春安工作首日，金城分局清理及破獲竊盜案2件與詐欺案7件；金湖分局則取締交通違規4件及刑案1件，首日兩分局都有斬獲。

金城分局配合春節安全維護首日即規劃「擴大臨檢」專案勤務，結合金門憲兵隊共同執勤，針對轄內KTV、酒店等易滋事場所與網咖、電動遊樂場、撞球場等青少年易聚集場所及易肇事與飆車路段加強臨檢查察，防範治安、交通及青少年事故發生，宣示維護治安的決心，此次擴大臨檢專案取締交通違規計有無照駕駛3件、變更車體1件及不服稽查1件。

金湖分局的員警在「重要節日工作」展開時，在「路檢」勤務中取締交通違規4件，超速3件、酒駕拒測1件及刑案1件，金湖分局長何明祥表示，為了讓春節期間安全維護工作得以順行，金湖警分局期前積極整備，強化轄區警政工作的推行，除動員全部警力維護轄內治安、交通外，每位執勤員警及協勤人員更深入各社區及人潮聚集處向民眾宣導犯罪防制，對於義警、民防、義交、守望相助隊及志工過年期間熱心投入協勤工作，不但減輕轄區警力負擔，也增加轄內治安維護能量，守護鄉親春節平安，倍感振奮及謝意。

金城分局員警昨晚勤教後，即兵分多路展開各項勤務。圖／警方提供
金城分局員警昨晚勤教後，即兵分多路展開各項勤務。圖／警方提供
金門縣警察局長蔡祥春昨晚也到金湖分局轄區慰問員警、守望相助隊及協勤民力，致贈加菜金。圖／警方提供
金門縣警察局長蔡祥春昨晚也到金湖分局轄區慰問員警、守望相助隊及協勤民力，致贈加菜金。圖／警方提供
金門警方昨晚與全國同步展開春安工作，金門縣警察局長蔡祥春昨晚也到轄區慰問員警、守望相助隊及協勤民力，致贈慰問品及加菜金。圖／警方提供
金門警方昨晚與全國同步展開春安工作，金門縣警察局長蔡祥春昨晚也到轄區慰問員警、守望相助隊及協勤民力，致贈慰問品及加菜金。圖／警方提供

臨檢 春節

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