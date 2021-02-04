春安工作首日 金門警方破獲10刑案、取締4交通違規

警方加強重要節日安全維護工作，昨晚起全國同步展開，金門縣警察局長蔡祥春昨晚也到轄區慰問員警、守望相助隊及協勤民力，致贈慰問品及加菜金，春安工作首日，金城分局清理及破獲竊盜案2件與詐欺案7件；金湖分局則取締交通違規4件及刑案1件，首日兩分局都有斬獲。

金城分局配合春節安全維護首日即規劃「擴大臨檢」專案勤務，結合金門憲兵隊共同執勤，針對轄內KTV、酒店等易滋事場所與網咖、電動遊樂場、撞球場等青少年易聚集場所及易肇事與飆車路段加強臨檢查察，防範治安、交通及青少年事故發生，宣示維護治安的決心，此次擴大臨檢專案取締交通違規計有無照駕駛3件、變更車體1件及不服稽查1件。