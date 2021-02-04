轎車國道追撞前方油罐車 駕駛嚇出一身冷汗乘客受困

國道一號位於新北市三重路段，今天上午發生中油公司槽罐車遭追撞事故，並且傳出有人員受困在變形的車體內，警方和消防單位獲報不敢大意，連忙派遣人車趕往，幸好槽罐車並未載運油料，傷者送醫也沒有大礙。

據了解，當時是1名37歲李姓男子駕駛小轎車搭載53歲向姓男子，自桃園上交流道要到台北，行經北向27.7公里三重路段時，他說前方車流走走停停，一個不小心，沒注意到前方的槽罐車速度，發生追撞事故。

猛烈撞擊造成轎車車頭全毀，擋風玻璃整片龜裂，坐於駕駛座後方的乘客受困車內。李姓男子看見被他追撞的槽罐車後方，斗大的「柴油」、「易燃液體」字樣，嚇出一身冷汗，路過車輛也覺得很恐怖，連忙報案。

幸好這輛由46歲蔡姓司機駕駛的中油公司槽罐車，當時是空車並未載運油料，而小轎車駕駛和乘客2人僅受輕傷，由救護車送往台北榮民總醫院，均為擦挫傷無大礙。