影／阿里山森林大火燒五天 數十台直升機灑水近10萬升

嘉義縣阿里山區上個月底發生森林大火，延燒面積共約0.5公頃，林務局林區管理處成立指揮所結合國防部宮中勤務總隊派遣黑鷹直升機，出動132人，連續5天投放近9萬4000公升水量灌救，於今天上午8時順利撲滅。

嘉義縣大埔事業區第109、110林班於上月31日發生森林火災，林管處立即啟動森林火災搶救機制，成立火災指揮所，立即動員林務局森林護管員前往滅火，並由內政部空中勤務總隊、陸軍航空特戰指揮部、嘉義縣奮起湖消防隊人員等相關單位支援協助滅火，動員計132人次進行救災。

由於火場山勢陡峭，氣溫又高，近日山區無降雨，水源匱乏致撲滅不易，因此空中勤務總隊派遣黑鷹直升機投水27架次，投放水量5萬4000公升及陸軍航空特戰指揮部派遣CH-47直升機投水8架次，投放水量4萬公升，總計35架次直升機空中灑水，總投放水量共9萬4000公升。

火勢於昨日晚間17時獲得控制，今天上午8時全部熄滅，林管理處表示，此次燃燒地上物主要為麻竹、闊葉樹及草生地，延燒面積估算約0.5公頃，發生火災原因不明，由內政部警政署保七總隊第七大隊積極偵辦中。

嘉義林區管理處也呼籲，依森林法第五十三條規定，放火燒毀他人之森林者，處3年以上10年以下有期徒刑，民眾務必注意火燭，以身試法。