影/ 桃園欣興電子廠大火 臭味刺鼻不適里長里民痛批
桃園市龜山工業區欣興電子廠又失火，欣興電子龜山廠繼去年10月28大火損失慘重後，今天中午12時再度發生大火，距市區2公里看見濃濃黑煙衝上天空，火勢夾雜濃煙從工廠2樓往外竄出一發不可收拾，尤其濃煙散發附近社區居民紛紛關閉門窗疏散，有的居民聞到空氣刺鼻惡臭難聞，出現頭暈不適，龜山區山頂里長黃呈科和居民痛批，欣興電子廠短短3個多月發生2次大火，不負責任，影響居民健康和生活。
龜山區山鶯路的龜山工業區欣興電子廠突然大火，黑色濃煙亂竄，刺鼻臭味造成居民走避，山頂里民表示，居民聞到濃濃噁心、刺鼻臭味難聞，紛紛關閉門窗，欣興電子工廠連續大火，造成居民擔心和影響不適，很不負責任。
山頂里長黃呈科說，欣興電子廠短短3個多月，同一個工廠地點第二次發生大火，不只影響當地民眾健康安全，還影響附近工廠運作，還連續2次大火，濃煙味道很濃，造成民眾健康傷害，因為天氣好，大火濃煙散到社區，他立即疏散居民、關閉門窗，欣興電子欠缺變力，必須好好處理，不能老是造成居民擔心害怕。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言