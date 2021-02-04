影/ 桃園欣興電子廠大火 臭味刺鼻不適里長里民痛批

桃園市龜山工業區欣興電子廠又失火，欣興電子龜山廠繼去年10月28大火損失慘重後，今天中午12時再度發生大火，距市區2公里看見濃濃黑煙衝上天空，火勢夾雜濃煙從工廠2樓往外竄出一發不可收拾，尤其濃煙散發附近社區居民紛紛關閉門窗疏散，有的居民聞到空氣刺鼻惡臭難聞，出現頭暈不適，龜山區山頂里長黃呈科和居民痛批，欣興電子廠短短3個多月發生2次大火，不負責任，影響居民健康和生活。

龜山區山鶯路的龜山工業區欣興電子廠突然大火，黑色濃煙亂竄，刺鼻臭味造成居民走避，山頂里民表示，居民聞到濃濃噁心、刺鼻臭味難聞，紛紛關閉門窗，欣興電子工廠連續大火，造成居民擔心和影響不適，很不負責任。