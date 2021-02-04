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欣興電子3月個月2度冒火 急疏散95員工幸無傷亡
桃園市龜山工業區上市公司欣興電子（3037）廠房繼去年10月28日大火，停工中廠房今內部拆卸又疑因使用乙炔切割機引燃，消防調查起火點在2樓，並疏散有空調相連廠房95名員工，所幸無人傷亡，目前火勢已經控制。
桃園市消防局第一大隊長賴志忠說，現場因去年10月28日火警，該廠房停業中，初步了解有工人在做機械拆除引燃，起火點在2樓，第一時間派118名消防員到場搶救，現場濃煙直竄主要是內部有燃燒PVC塑膠管線。
賴志忠說，因廠房沒有在運作因此無人受困，火勢目前已經控制中，有鑑於上次欣興火災，火勢一度透過管線延燒，因此這次第一時間也把有空調相連的廠房，疏散95名員工，暫停手邊工作全速疏散。
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