欣興電子3月個月2度冒火 急疏散95員工幸無傷亡

桃園市龜山工業區上市公司欣興電子（3037）廠房繼去年10月28日大火，停工中廠房今內部拆卸又疑因使用乙炔切割機引燃，消防調查起火點在2樓，並疏散有空調相連廠房95名員工，所幸無人傷亡，目前火勢已經控制。

桃園市消防局第一大隊長賴志忠說，現場因去年10月28日火警，該廠房停業中，初步了解有工人在做機械拆除引燃，起火點在2樓，第一時間派118名消防員到場搶救，現場濃煙直竄主要是內部有燃燒PVC塑膠管線。