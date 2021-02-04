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影/ 桃園欣興電子廠又大火 2樓起火濃煙大火疏散95人
桃園市龜山工業區欣興電子廠又失火，欣興電子龜山廠繼去年10月28大火損失慘重後，今天中午12時再度發生大火，當地網友說「欣興又燒了」，桃園市消防局表示，119據報出動批消防人車搶救，疑因該工廠2樓拆卸停工的生產線機台起火，初步了解無人受困，消防員全力搶救中。
龜山區山鶯路的龜山工業區欣興電子廠突然大火，火勢夾雜濃煙從工廠內竄出，一發不可收拾，在廠內易燃物助燃下，黑色濃煙亂竄，大火持續悶燒不止，龜山區山頂里民紛紛表示，聞到濃濃噁心惡臭，刺鼻臭味難聞，趕快關閉門窗，開罵欣興電子動輒起火不負責任，影響居民健康。
桃園市消防局表示，欣興電子龜山廠現場為地上6層、地下2層樓RC結構建築物，大火燃燒自工廠2樓拆卸停工的生產線機台，疑因不慎引起大火燃燒，119據報後，動員消防員100多人、40多輛消防車出動搶救中，當場疏散95名員工，消防員全力噴水搶救中。
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