欣興電子冒火黑煙狂竄 疑工人用乙炔切割引燃

桃園市龜山工業區上市公司欣興電子（3037）廠房繼去年10月28大火損失慘重後，今天中午又竄出起火，濃濃黑煙直竄蓋過天際；據消防初步調查，疑似工人使用乙炔切割機才引燃，所幸中午休息無人在內未釀傷亡，公司大門的保全還一度在大馬路上阻止拍攝，但未說明理由。

桃園市消防局指出，中午12點4分獲報，現場為地上6層，地下2層樓鋼筋水泥建築物，燃燒2樓拆卸停工中生產線機台，不慎引起火警，目前無運作，出水搶救中，損失、面積待查，並已疏散95名員工。