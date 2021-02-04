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欣興電子冒火黑煙狂竄 疑工人用乙炔切割引燃

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市龜山工業區上市公司欣興電子（3037）廠房繼去年10月28大火損失慘重後，今天中午又竄出起火，濃濃黑煙直竄蓋過天際；據消防初步調查，疑似工人使用乙炔切割機才引燃，所幸中午休息無人在內未釀傷亡，公司大門的保全還一度在大馬路上阻止拍攝，但未說明理由。

桃園市消防局指出，中午12點4分獲報，現場為地上6層，地下2層樓鋼筋水泥建築物，燃燒2樓拆卸停工中生產線機台，不慎引起火警，目前無運作，出水搶救中，損失、面積待查，並已疏散95名員工。

據了解，欣興龜山場因上次大火原本受損的廠區正在修復，工人移到隔壁棟2樓拆建，過程中疑似有使用乙炔切割機，可能因此冒出火花，後來中午休息時間時就冒出火煙，所幸當時沒有人在場區內，因此無人受困，詳細起火原因仍待調查。

欣興再度大火，濃煙蔽天。記者曾健祐/攝影
欣興再度大火，濃煙蔽天。記者曾健祐/攝影

大火 修復 上市公司 欣興

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