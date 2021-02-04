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農民擔心瓜果農機又遭竊 台南警今推護果防竊巡邏勤務

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南大內頭社地區正值木瓜採收期，沿著台84線東西向快速道路兩側種有許多木瓜與酪梨，因當地離工業區不遠，出入人口眾多，先前酪梨產季就曾遭竊，瓜農擔心木瓜又遭宵小覬覦摸黑前來偷取，拜託轄區警方能不定時加強巡邏「護果」及防範工寮內農機具被偷走。

善化分局下午表示，頭社派出所所長黃勝潮得知知瓜農擔心木瓜及農機用具會遭宵小覬覦，即日起配合加強重要節日安全維護工作，加強巡邏「護果」防竊勤務，不定時編排線上巡邏人員前往巡視，以強化防竊措施，受到當地農民讚揚。

另南二高善化交流道附近種火龍果胡姓瓜農表示，目前正值火龍果盛產時期，瓜農擔心會遭偷竊瓜，除了在果園的周邊加上圍籬，入口處還停放機車擋路，防止貨車進入田裏偷載，並加派人手輪流守夜護果。

善化分局茄拔派出所所長黃田宇表示，除了農民自己與鄰近農友共同加強巡視外，警方也實施「護果」專案勤務，並結合社區巡守隊及協勤民力，將巡邏警網深入農田，並建立Line群組聯繫通報管道，隨時通報各類狀況，以守護農民血汗，防制農作物遭竊。

農民擔心瓜果農機又遭竊，台南善化警方今推護果防竊勤務。圖/警方提供
農民擔心瓜果農機又遭竊，台南善化警方今推護果防竊勤務。圖/警方提供
農民擔心瓜果農機又遭竊，台南善化警方今推護果防竊勤務。圖/警方提供
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農民擔心瓜果農機又遭竊，台南善化警方今推護果防竊勤務。圖/警方提供
農民擔心瓜果農機又遭竊，台南善化警方今推護果防竊勤務。圖/警方提供
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農民 火龍果 偷竊

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