農民擔心瓜果農機又遭竊 台南警今推護果防竊巡邏勤務

台南大內頭社地區正值木瓜採收期，沿著台84線東西向快速道路兩側種有許多木瓜與酪梨，因當地離工業區不遠，出入人口眾多，先前酪梨產季就曾遭竊，瓜農擔心木瓜又遭宵小覬覦摸黑前來偷取，拜託轄區警方能不定時加強巡邏「護果」及防範工寮內農機具被偷走。

善化分局下午表示，頭社派出所所長黃勝潮得知知瓜農擔心木瓜及農機用具會遭宵小覬覦，即日起配合加強重要節日安全維護工作，加強巡邏「護果」防竊勤務，不定時編排線上巡邏人員前往巡視，以強化防竊措施，受到當地農民讚揚。

另南二高善化交流道附近種火龍果胡姓瓜農表示，目前正值火龍果盛產時期，瓜農擔心會遭偷竊瓜，除了在果園的周邊加上圍籬，入口處還停放機車擋路，防止貨車進入田裏偷載，並加派人手輪流守夜護果。