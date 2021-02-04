聽新聞
test
0:00 / 0:00
農民擔心瓜果農機又遭竊 台南警今推護果防竊巡邏勤務
台南大內頭社地區正值木瓜採收期，沿著台84線東西向快速道路兩側種有許多木瓜與酪梨，因當地離工業區不遠，出入人口眾多，先前酪梨產季就曾遭竊，瓜農擔心木瓜又遭宵小覬覦摸黑前來偷取，拜託轄區警方能不定時加強巡邏「護果」及防範工寮內農機具被偷走。
善化分局下午表示，頭社派出所所長黃勝潮得知知瓜農擔心木瓜及農機用具會遭宵小覬覦，即日起配合加強重要節日安全維護工作，加強巡邏「護果」防竊勤務，不定時編排線上巡邏人員前往巡視，以強化防竊措施，受到當地農民讚揚。
另南二高善化交流道附近種火龍果胡姓瓜農表示，目前正值火龍果盛產時期，瓜農擔心會遭偷竊瓜，除了在果園的周邊加上圍籬，入口處還停放機車擋路，防止貨車進入田裏偷載，並加派人手輪流守夜護果。
善化分局茄拔派出所所長黃田宇表示，除了農民自己與鄰近農友共同加強巡視外，警方也實施「護果」專案勤務，並結合社區巡守隊及協勤民力，將巡邏警網深入農田，並建立Line群組聯繫通報管道，隨時通報各類狀況，以守護農民血汗，防制農作物遭竊。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言