罷免高閔琳連署女志工遇持刀恐嚇 岡山警通知男子到案

罷免高雄市議員高閔琳的姜姓女志工昨天進行罷免連署宣導時，一名陳姓攤販突然手持水果刀走向姜女，並罵三字經後離開，畫面全程被其他罷免志工拍下並分享到陳姓罷免發起人臉書，岡山警分局受理報案，並調閱相關監視器循線通知陳男到案說明。

影片中看到，姜姓志工昨天下午4點48分至岡山區黃昏市場機車停車場進行罷免連署活動，在與路人聊天時，身穿黑白條紋上衣的陳姓攤販（66歲）一手拿鳳梨、一手拿水果刀，慢慢朝志工後方走去，但疑似看到附近志工在錄影，以台語說句不雅字眼後轉身離開，全程不到一分鐘。