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桃園92歲翁找老友記不起地址 司機繞20公里迷路求助警
桃園市中壢區92歲宋姓老人記憶不好，昨天他出門搭計程車出門往觀音區新坡訪友，卻因宋記不起友人正確地址，陳姓司機來回在中壢、觀音地區繞行，大約繞了20公里找不到，只好將他載到大園分局新坡派出所求助，警員代墊車資500元，警方透過人臉辨識系統查出身分，警方今天上午表示，宋的女兒接到通知，焦急趕到派出所，償還車資和謝謝員警協助。
新坡派出所長傅錫華表示，宋姓老人家住在中壢區，為找觀音老朋友，搭上陳姓司機駕駛計程車，陳姓司機往觀音途中，希望宋告訴正確地址，根據宋的指引繞路，但宋卻記不得地點，陳姓司機來回在中壢、觀音途中繞行大約20公里，陳姓司機最後將宋載到新坡所求助。
警員見宋姓老人家身上僅有200元，不夠支付車資500元，神情慌張不知所措，便先拿出500元代墊計程車車資，警方用人臉辨識系統查出宋的身分通知家屬趕到償還資領回，警方說，希望不要讓老人獨自在家，以免出外迷路。
宋姓老人女兒表示，當時家人出門上班，她父親1人在家，她父親有時在家覺得無聊，會出外訪友，因為有些失憶，有時會忘記如何回家，幸好遇到員警或善心人士幫助回家。
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