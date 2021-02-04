台南狹小巷弄外燴廚房起火 消防人員拉120公尺水線滅火

台南市北區小北路27巷內一家外燴業者廚房，今天上午9點多廚工在烹煮粥時，瓦斯桶不慎翻倒造成瓦斯外洩起火，由於廚房位於狹小巷弄內，水源不足，消防人員從大馬路接了6條水線約120公尺才能出水滅火。

台南市消防局救災救護中心，今天上午9點多接獲民眾報案，位於北區小北路27巷內一家外燴業者廚房瓦斯桶起火，廚房內還有3桶瓦斯桶，請派人搶救，中心調公園、和緯等消防分隊前往滅火，消防人員到場後發現是瓦斯桶倒下來後，開關接頭脫落，瓦斯外洩起火。

由於起火地點位於狹小巷弄內，消防水箱車停在小北路大馬路內，再接6條水線才到起火廚房，消防人員拉水線滅火，火勢約在20多分鐘後控制撲滅。