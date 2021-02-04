快訊

欣興又燒了！桃園欣興電子龜山廠又大火 消防員搶救中

沈富雄點出3關鍵：趙少康若選總統 2024宣誓就職的會是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南狹小巷弄外燴廚房起火 消防人員拉120公尺水線滅火

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市北區小北路27巷內一家外燴業者廚房，今天上午9點多廚工在烹煮粥時，瓦斯桶不慎翻倒造成瓦斯外洩起火，由於廚房位於狹小巷弄內，水源不足，消防人員從大馬路接了6條水線約120公尺才能出水滅火。

台南市消防局救災救護中心，今天上午9點多接獲民眾報案，位於北區小北路27巷內一家外燴業者廚房瓦斯桶起火，廚房內還有3桶瓦斯桶，請派人搶救，中心調公園、和緯等消防分隊前往滅火，消防人員到場後發現是瓦斯桶倒下來後，開關接頭脫落，瓦斯外洩起火。

由於起火地點位於狹小巷弄內，消防水箱車停在小北路大馬路內，再接6條水線才到起火廚房，消防人員拉水線滅火，火勢約在20多分鐘後控制撲滅。

消防人員說，廚房廚工當時在煮粥，可能不小心瓦斯桶翻倒，造成瓦斯外洩起火，沒有人受傷。

台南市北區小北路27巷內一家外燴業者廚房起火，由於廚房位於狹小巷弄內，消防人員從大馬路接了6條水線約120公尺才能出水滅火。記者黃宣翰／攝影
台南市北區小北路27巷內一家外燴業者廚房起火，由於廚房位於狹小巷弄內，消防人員從大馬路接了6條水線約120公尺才能出水滅火。記者黃宣翰／攝影
台南市北區小北路27巷內一家外燴業者廚房，瓦斯桶不慎翻倒造成瓦斯外洩起火，消防人員及時滅火。記者黃宣翰／攝影
台南市北區小北路27巷內一家外燴業者廚房，瓦斯桶不慎翻倒造成瓦斯外洩起火，消防人員及時滅火。記者黃宣翰／攝影

瓦斯外洩

延伸閱讀

嘉義市青年街塑料工廠大火 搶救已逾30小時

侯友宜慰問消防義交 新北警方春節加強查賭防竊

嘉義竹崎鄉林班地森林火災 航特部CH-47直升機空中滅火

台南永康透天厝火警4人都獲救 消防局長：做對一個動作

相關新聞

欣興又燒了！桃園欣興電子龜山廠又大火 消防員搶救中

桃園市龜山工業區欣興電子廠又失火，欣興電子龜山廠繼去年10月28大火損失慘重後，今天中午12時10多分，網友在臉書「龜山生...

嘉義市青年街塑料工廠大火 搶救已逾30小時

嘉義市青年街一處廠房堆積大量塑膠廢料，昨天凌晨4時廠內起火，燃燒面積達800平方公尺，塑膠廢料燒出濃濃黑煙、惡臭，造成嚴...

桃園92歲老人找老友記不起地址 司機繞20K迷路求助警

桃園市中壢區92歲宋姓老人記憶不好，昨天他出門搭計程車出門往觀音區新坡訪友，卻因宋記不起友人正確地址，陳姓司機來回在中壢...

遇霸凌！學者：小夫有機會也反欺胖虎 大雄找哆啦A夢靠

高雄一名女高職生遭猛搧巴掌、潑灑飲料霸凌，施暴者是9名16歲到19歲的青少年。高師大教育學系副教授魏慧美表示，霸凌行為有...

台南狹小巷弄外燴廚房起火 消防人員拉120公尺水線滅火

台南市北區小北路27巷內一家外燴業者廚房，今天上午9點多廚工在烹煮粥時，瓦斯桶不慎翻倒造成瓦斯外洩起火，由於廚房位於狹小...

影／台南警才查獲連偷9件汽機車財物竊盜 今再破12件

台南市歸仁警分局上周才破獲9件竊賊闖入店家行竊連續竊案，「春安」加強重要節日安全維護勤務才登場，文賢派出所員警就開張，查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。