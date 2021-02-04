嘉義市青年街塑料工廠大火 搶救已逾30小時
嘉義市青年街一處廠房堆積大量塑膠廢料，昨天凌晨4時廠內起火，燃燒面積達800平方公尺，塑膠廢料燒出濃濃黑煙、惡臭，造成嚴重空氣汙染，消防局先將大火撲滅，但發現仍有殘火，目前仍派遣四個分隊到場撲滅殘火，搶救工作迄今已連續超過30小時；環保局原定昨天稽查該廠事業廢棄物，但卻突遭大火，居民質疑是「環保蟑螂」，警消目前仍在調查中，認為起火原因不單純，但尚未找到縱火跡證。
消防局第一時間出動第一大隊及7個分隊、消防車26部、警消73人及中油公司消防隊2人前往搶救，由於現場雜物堆積高度逾1層樓，且面積近800平方公尺，造成火勢一發即快速蔓延開來，烈焰沖天濃濃黑煙籠罩天際。
現場指揮官副大隊長張英勝立即下達實施包圍戰術外，並啟動重機械救災機制，救災救護指揮科緊急聯絡並詢問各開口契約業者意願，成信土木包工業負責人鄭志宏第一時間接獲訊息後即率先調集大、小型怪手各1部趕赴現場支援。
同時間市府工務處2部挖土機1部山貓及環保局2部山貓也分別到現場投入救災，火警搶救非常困難，不只消防人員、重機械司機人員都要戴著消防空氣瓶及防煙面罩，才能避免毒煙危險展開作業，在所有消防人員及重機械司機日夜合力搶救下，火勢經過6個小時的搶救撲滅。
為避免復燃及空氣品質持續惡化，後續的殘火處理作業至今仍未停歇，現場搶救工作已連續超過30個小時，經統計截至2月4日上午10時止共投入消防車29車次、消防人員320人次、義消129人次、重機械怪手12台次人員12人次。目前現場作業人力仍有4個分隊警消22人，搶救人員不眠不休輪替辛勞的一面鮮為人知。
業者吳姓男子在大火時逃出工廠，身體不適送醫，昨晚離院。吳男說，承租廠房從事塑膠射出二年，堆積都是原料，因疫情影響去年很少開工；昨天在廠內發現失火立即報案，沒想到會這麼嚴重。
環保局發現吳堆放廢棄物數量「難以估計」，吳稱廢棄物來源是從外縣市工廠載運過來，交警方調查。市府聯合稽查小組原安排昨下午第二次䅲查，沒想到凌晨居然失火，一切燒成灰燼，稽查人員直言「太巧了吧！」
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