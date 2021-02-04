影／台南警才查獲連偷9件汽機車財物竊盜 今再破12件

台南市歸仁警分局上周才破獲9件竊賊闖入店家行竊連續竊案，「春安」加強重要節日安全維護勤務才登場，文賢派出所員警就開張，查獲連偷12件汽、機車財物竊賊，預計下午依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

歸仁分局表示，文賢所員警昨天執行專案勤務時，在仁德區虎山國小後門虎山公園，當場查獲戴姓犯嫌疑涉竊取機車置物箱皮夾及300元，經擴大偵辦戴嫌在歸仁分局轄疑另涉竊案，員警清查到上午共查出11件車內財物竊盜。