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影／台南警才查獲連偷9件汽機車財物竊盜 今再破12件
台南市歸仁警分局上周才破獲9件竊賊闖入店家行竊連續竊案，「春安」加強重要節日安全維護勤務才登場，文賢派出所員警就開張，查獲連偷12件汽、機車財物竊賊，預計下午依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。
歸仁分局表示，文賢所員警昨天執行專案勤務時，在仁德區虎山國小後門虎山公園，當場查獲戴姓犯嫌疑涉竊取機車置物箱皮夾及300元，經擴大偵辦戴嫌在歸仁分局轄疑另涉竊案，員警清查到上午共查出11件車內財物竊盜。
歸仁分局長洪頂力提醒民眾，駕駛汽機車至公園或觀光景點活動時，務必要養成離車隨手上鎖的習慣，有方向鎖的應將方向鎖鎖上、啟動警報裝置，並仔細檢查車門、車窗、後背箱或機車置物箱等是否鎖牢，記得取走車鑰匙，切忌將個人證件、家裡的鑰匙及貴重物品放置在車內，如現金、手提電腦、照相機等物品，避免遭宵小覬覦破壞車窗「順藤摸瓜」侵入住宅行竊，帶來更大損失。遇有可欵人、事、物應隨時與當地警方聯繫或撥打110電話報案。
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