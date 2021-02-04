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台南東山60歲男子山區整理果園 失足墜落5米深山谷

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市東山區南勢里賀老寮部落，鹿寮溪上游河畔，驚傳民眾墜谷意外！60歲李姓男子因近期種植的龍眼園區收成後，2日夜間巡視更換老舊灌溉水管，疑似滑倒失足，整個人直接摔落將近5米深的山谷，造成手部骨折及身體多處受傷，經過1個多小時的搜救，男子才被救起，經送往醫院救治中，沒有生命危險。

白河警分局東原派出所警員鄭光育及張榮勳表示，當晚接獲報案，有名男子疑似在山區進行接水管工程，不慎失足滑倒，滑落5米深的山谷，立即趕往現場救援。

初步發現男子手部骨折、身體受傷，但男子全身無力躺在擔架上，不停哀嚎，多名警消和民眾，三步併兩步，趕緊將這位跌落山谷的傷者抬上道路，送往醫院治療，所幸沒有生命危險。

白河警分局長陳明宏表示，春節假期即將到來，民眾外出前往山區遊行，景色優美也深藏危機，常讓遊客在不經意中發生意外，因此提醒民眾在遊玩時，除了衡量體力外，更要時常注意道路旁是否潛藏危機，切莫因一時疏忽發生自身的危害。

台南市東山山區6旬男子墜谷。記者吳淑玲／翻攝
台南市東山山區6旬男子墜谷。記者吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局東原派出所警員鄭光育（左）及東原消防分隊小隊長莊昇彭，據報男子墜谷，趕往救援。記者吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局東原派出所警員鄭光育（左）及東原消防分隊小隊長莊昇彭，據報男子墜谷，趕往救援。記者吳淑玲／翻攝
台南市東山山區驚傳6旬男子墜谷。記者吳淑玲／翻攝
台南市東山山區驚傳6旬男子墜谷。記者吳淑玲／翻攝

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