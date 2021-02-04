影／女駕駛翻車癱軟在車內 警將受困的她拉出

台中市民陳姓女子日前駕車行經北屯區74號快速道路下環中路，與另輛車碰撞，致小貨車翻覆，陳女嚇得癱軟無法脫困，經巡邏員警發現，警及民眾合力將癱軟無力的女駕駛拉出車外，由於女駕駛驚魂未定有些腿軟，警民合作小心翼翼的將女駕駛從車上抱下來。

台中市警五分局四平派出所警員陳俊傑，於1月27日15時39分，巡邏行經74號快速道路橋下時，發現內側車道有兩部車輛的交通事故，其中1輛冷凍小貨車側翻橫躺在馬路上，陳見狀立即鳴笛前往救援並通報勤務指揮中心。

警從擋風玻璃中看見駕駛仍受困車艙內，先開啟警報警示後方來車以防二次車禍，並爬上貨車敲打車門喚醒駕駛，但車內遲遲未有回應。幾經敲門後，所幸駕駛終於回神過來將車門解鎖，打開車門後，陳員及民眾合力將癱軟無力的女駕駛拉出車外，由於女駕駛驚魂未定有些腿軟，警民合作小心翼翼的將女駕駛從車上抱下來。

經查該民陳女(61歲)自環中東路直行，另一輛自橋下迴轉道出來的車輛未注意，導致兩車發生碰撞，陳女所駕駛的小貨車因而翻車，無法自行脫困，所幸沒有其他外傷。