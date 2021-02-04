影／過好年！人潮擁擠小心扒手 返鄉出遊注意門戶安全

農曆新年快到了，不少民眾會外出採買，警方提醒在人潮擁擠的地方，要小心別成為扒手眼中的肥羊。春節期間也是住宅竊盜案件發生的高峰期，民眾返鄉或出遊，也要注意門戶安全，鄰居也應守望相助。春節前大額款項移轉建議轉帳或匯款，若要移轉現鈔也可向警方申請護鈔服務。

基隆市警察局刑事警察大隊表示，農曆春節前是彩券行及傳統市場買氣旺盛，宵小可能蠢蠢欲動。員警近期運用口頭宣導或發放文宣，向民眾傳遞防扒、防詐騙正確觀念，特別叮嚀在人潮擁擠場所，皮包置於身體「前方」，讓竊賊較難以下手。

市刑大提供提升安全的生活觀念給民眾參考，如領款、存錢要小心身旁陌生人，財物不露白。有騎樓走騎樓，走在路上背包走左背左、走右背右。騎乘機車不要將皮包放置前籃、後箱、踏板或掛在把手。

春節期間是住宅竊盜案件發生的高峰期，市刑大安排4名小朋友化身小萌警，拍攝「小小警察來當家 防（扒）竊、防搶短片」，提醒民眾防竊、防搶。提醒民眾外出時或睡前，檢查門窗並上鎖。發現公共照明損毀故障，應立即報修。平時應多與鄰居交往，彼此守望相助。