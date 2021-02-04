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元旦泡湯受傷爆料踩雷 業者回應已改善並持續追蹤處理
一名女子昨天在PTT爆料1家3口元旦到苗栗縣泰安鄉一家溫泉飯店泡湯，湯屋木地板整個崩壞陷落，他的丈夫腳背被鐵釘刺入受傷，至今整個腳背還瘀青，類似事件不是第一次，她分享經驗，希望大家不要去踩雷，不要有下個受害者。
業者今天上午回應，證實元旦當天曾發生顧客受傷意外，表示當下緊急送醫，也告知有公共意外險理賠，飯店也持續聯絡追蹤，期間飯店主管想登門道歉，遭婉拒才致贈禮盒，後續還是會持續追蹤，至於發生塌坍的湯屋，立即停止營業，並全面湯屋地板檢修，確認沒有問題才開放使用，飯店也會依營運計畫持續汰舊換新設備，及加強設備維護的頻率，提升服務品質。
一名女子昨天在PTT貼文指出，元旦那天她與丈夫帶著2歲的女兒到泰安鄉熱門飯店泡湯， 飯店曾是知名偶像劇的拍攝地點， 網路上評價很多也有接近4顆星， 1小時收費1200元，進去湯屋霉味很重，木地板踩起來有嘎吱的聲音，未料，泡完要離開的時候，丈夫一踏木地板竟然整個崩壞陷落，丈夫掉進去地上的大洞。
她說，丈夫腳被卡在木地板夾層當中，腳背被木地板接合處的鐵釘刺入血流不止，腳底也在流血，立刻打電話叫人來幫忙送醫急診，後來不但要打破傷風針，要清創還要縫合，1個月了到現在都還沒好，整個腳背到現在都是瘀青，這家飯店多年前就曾發生過更悲慘案，所以已經不是第一次，希望寫出這經歷讓大家不要去踩雷，不要有另一個受害者。
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