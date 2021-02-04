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影／機車拖活動車棚路上趴趴走 大膽竊賊行徑全都錄
台南市新化區曹姓男子2日報案，其自宅旁價值約1萬元的棚式活動車庫竟然遭竊了，唪口所調閱監視器，鎖定楊姓嫌犯涉嫌重大，循線發現車棚後，於附近搜捕竊嫌時，發現楊嫌騎乘犯案機車，立即予以攔下帶回派出所查證，楊嫌到所說明後坦承犯行，全案依竊盜罪嫌函送。
警方表示，被害人對於其自宅旁不算小的棚式活動車庫竟然遭竊了，驚訝不已，警方受理後立即調閱公、民有監視器後發現竊嫌特徵、使用交通工具車型、顔色。做案車輛之車牌被車棚遮住，後續積極偵查，3日下午在新化中山路旁便道發現該失竊車棚。
查訪附近住戶表示該車棚是於2日置放在該處，經警員許閎舜等5員在附近搜尋竊嫌，於8時30分在新化區信義路與健康路口，查獲楊姓竊嫌（51歲）騎乘犯案機車隨即攔查，楊嫌坦承犯行，全案依竊盜罪嫌函送。
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