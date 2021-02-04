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影／老婦5.7萬現鈔被媳婦當垃圾扔 攔下垃圾車及時找回

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

春節就要到了，家家戶戶忙著清理環境，苗栗縣造橋鄉大西村一名八旬老婦日前將5萬多元現鈔用報紙包好收藏，不料被媳婦當成垃圾棄置，發現時已被垃圾車收走，焦急地向大西村長黃德仁求助，經緊急聯繫清潔隊，在垃圾被送往焚化前攔下，第二天黃德仁和失主一起到垃圾堆中翻找，黃德仁用鉤子連續翻找2趟，終於鉤出被丟棄的垃圾包，5萬7000元現鈔全數「失而復得」。

造橋鄉長黃天貴說，這件事發生在上周，雖然被丟棄的現鈔金額不算鉅款，卻是村民辛苦的積攢，大西村長黃德仁在誤丟垃圾意外發生後，迅速聯繫清潔隊在垃圾進焚化廠前攔住，最後保住失主的辛苦錢，服務精神令人敬佩。

黃德仁說，老婦人小心翼翼將5萬多元現鈔用報紙包好放在房間，不料卻被媳婦當成垃圾丟掉 ，當天下午5點多他接到失主家人焦急求助電話，趕緊聯絡鄉公所清潔隊攔下垃圾車，要求不要送往竹南焚化廠，先開回鄉內舊掩埋場，因為已經入夜，約定第2天清晨再去翻找。

他和失主一家心懸此事，結果當晚都輾轉難眠，隔天一早就前往翻找垃圾，黃德仁特別帶了一根鐵鉤，在整車倒出的垃圾堆中翻找，第1趟沒有發現，結果第2趟被他鉤到一包綠色的垃圾包，失主家人一眼就認出，他鉤起的時候袋子破了，現鈔也掉出來，經清點一張都不少，失主老夫妻和媳婦都開心笑了出來。

黃德仁因在垃圾堆中翻找，鞋子散發垃圾惡臭味被他扔了，失主一家事後十分感激，要送禮給他和清潔隊，但都被婉拒。

苗栗縣造橋鄉大西村長黃德仁，用鐵鉤子幫老婦找回被當垃圾丟掉的5萬多元現鈔。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣造橋鄉大西村長黃德仁，用鐵鉤子幫老婦找回被當垃圾丟掉的5萬多元現鈔。記者胡蓬生／攝影

德仁 失主 媳婦

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