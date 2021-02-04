聽新聞
test
0:00 / 0:00
紫南宮錢母太夯 警破獲仿冒集團教民眾辨識真偽
紫南宮金銀錢母太夯，每年都會遭仿冒集團鎖定，農曆春節將至應景商機，利用臉書社團、地方團購網等平台販售，南投縣警局竹山分局接獲紫南宮通報後，日前循線逮捕林姓嫌犯等4人，起獲仿冒紫南宮牛年金銀招財錢母38個，上午全案依詐欺罪嫌、違反商標法移送南投地檢署偵辦。
竹山分局表示，今年元旦接獲紫南宮報案，並主動提供透過網路團購網購買的最新辛丑年牛年仿錢母，經檢視仿錢母正面土地公圖像與反面搖錢牛圖像，幾乎與正品雷同，如不以放大鏡細看，實難辨別其差異性，顯見有仿冒集團看準春節前民眾追搶錢母作為求財幸運物的順風車，私自開模生產牟利。
紫南宮說，這批仿錢母經核對外環紫南宮、招財錢母字體及兩側點綴吊飾圖案與位置，幾可亂真嚴重損害紫南宮信譽與消費者權益；強調廟方限量免費提供有緣信徒作為招財信物，在每年農曆春節前，吸引全國信眾大排長龍，爭相索取，供不應求，信眾只要誠心排隊，拿到招財錢母的機會很大。
竹山分局並指出，全案是元旦接獲可靠情資後，結合南投縣刑大、集集分局等單位，兵分多路，搜索多處團購網店家，發現該仿冒集團深知以知名電商平台販售易被查覺風險，販售管道改由地方雨後春筍成立的團購網平台為管道，提供精美廣告貼文吸引民眾上當下單購買。
警方表示，經仔細比對真仿錢母的錢幣圖像，便可發現有所不同，加上外觀厚薄及重量都有差別，民眾只要發現套裝的錦囊是紫南宮特製的款式，和仿錢母的紅布包，就可明顯辨別最大的差異。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言