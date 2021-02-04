紫南宮錢母太夯 警破獲仿冒集團教民眾辨識真偽

紫南宮金銀錢母太夯，每年都會遭仿冒集團鎖定，農曆春節將至應景商機，利用臉書社團、地方團購網等平台販售，南投縣警局竹山分局接獲紫南宮通報後，日前循線逮捕林姓嫌犯等4人，起獲仿冒紫南宮牛年金銀招財錢母38個，上午全案依詐欺罪嫌、違反商標法移送南投地檢署偵辦。

竹山分局表示，今年元旦接獲紫南宮報案，並主動提供透過網路團購網購買的最新辛丑年牛年仿錢母，經檢視仿錢母正面土地公圖像與反面搖錢牛圖像，幾乎與正品雷同，如不以放大鏡細看，實難辨別其差異性，顯見有仿冒集團看準春節前民眾追搶錢母作為求財幸運物的順風車，私自開模生產牟利。

紫南宮說，這批仿錢母經核對外環紫南宮、招財錢母字體及兩側點綴吊飾圖案與位置，幾可亂真嚴重損害紫南宮信譽與消費者權益；強調廟方限量免費提供有緣信徒作為招財信物，在每年農曆春節前，吸引全國信眾大排長龍，爭相索取，供不應求，信眾只要誠心排隊，拿到招財錢母的機會很大。

竹山分局並指出，全案是元旦接獲可靠情資後，結合南投縣刑大、集集分局等單位，兵分多路，搜索多處團購網店家，發現該仿冒集團深知以知名電商平台販售易被查覺風險，販售管道改由地方雨後春筍成立的團購網平台為管道，提供精美廣告貼文吸引民眾上當下單購買。