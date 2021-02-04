家中經濟支柱女子車禍重傷 清水警和慈善單位共同幫助

33歲王姓女子是家中經濟支柱，她日前發生車禍重傷，仍在加護病房治療，單親媽媽照顧，頓失經濟來源，台中市清水警分局訪查得知後，找慈善單位並幫忙申請急難救助金，前天共同將救助金送給女子的母親。

家住台中市清水區王姓女子，今年1月8日晚上下班後，騎車經梧棲區南橫八路時，因風勢過大，騎機車不慎自摔導致頭部重創，緊急送往梧棲童綜合醫院進行腦部手術，術後昏迷指數為5，目前仍在加護病房治療中，由單親母親照顧她已20多天，她無法工，家中頓時無經濟收入。

清水警分局長張啓祥得知王女家境後，請大秀派出所長賴進忠關心王女家庭情況後，所長為協助家屬，向台中市港龍慈善協會申請急難救助金，大秀派出所長賴進忠、港龍慈協會會長陳奎福及臨江里長洪敏哲等人前天一起王姓女住處慰問，因王女母親還在醫院加護病房照顧女兒，委由該鄰長代收3萬元救助金再轉交，年關將近，先解王女家屬燃眉之急，度難關，並期望王女能早日康復。

港龍慈善協會會陳奎福表示，協會將持續關注王女復原情形，如需要再協助，協會將與派出所後續再前往關懷，期望王女能早日恢復健康。