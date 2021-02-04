山區賞花熱 返家女子會車時禮讓自己卻翻車掉落邊坡

近日是山區賞花熱季，遊客絡驛不絕，一名家住高雄桃源區藤枝附近的陳姓女子日前返家途中，行經藤枝林道時，因會車不慎翻落邊坡，所幸脫困。而上月底亦有民眾赴南橫出，在桃源區塔拉拉魯芙隧道轉彎處擦撞山壁，3人受傷，警方呼籲大家行車要更小心。

六龜警分局表示，車子翻落邊坡的陳女（69年次）是到六龜市區購物，返家途中在藤枝林道15公里處因會車不慎掉下邊坡。

目前桃源二集團櫻花公園正值花季，山區湧入車潮，陳姓女子為禮讓來車，前輪懸空，車體重心失衡而翻落邊坡，所幸當時車速不快，車身僅翻落2、30公尺深，人也未受傷，自行爬出待援。警方巡邏時發現她站在路旁，詢問後才知女子車子掉落邊坡。

而上月底也有遊客搭休旅車到南橫天池出遊時，在桃源區台20線86.5公里處，即塔拉拉魯芙隧道附近擦撞山壁，車子滑落路旁水溝，車內三名女子受傷，一人夾住動彈不得。