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鳳山婦幼館旁女學生遭搧巴掌潑飲料 警方漏夜逮到加害人
高雄傳出女學生遭霸凌事件！有網友在臉書社團「鳳山大小事」上Po文，還貼出一段影片，有一名女學生在鳳山區婦幼館遭多名男女搧巴掌、潑灑飲料，警方獲報後漏夜追查，目前已帶回一名黃姓男子及一名未成年少女，還在深入調查中。
這段Po網影片在網友貼文後不久隨即刪除，但影片誇張行徑，也引起討論。有人留言說「被害人長得漂亮，卻被如此對待」對於被害女學生遭多名男女霸凌，感到相當心疼。
影片中，這名被害女學生獨自站在空地中間，她先是被多名男女搧巴掌，隨後又被潑灑飲料，周圍還有不少人圍觀，霸凌地點還在高雄市府社會局婦幼館附近。
據了解，這起事件發生在上月22日下午3點多時，起因是這名被害女學生，去年時因離家出走，到友人另一名未成年少女家暫住約一周，期間女學生因身上未攜帶金錢，友人便借她包包、衣物等。
事後女學生歸家時，對方卻認為她需支付暫住期間的費用，便連絡上被害女學生的父母要求償還3500元費用；雖然被害女學生家人有支付，但在上月22日時，雙方正好在社會局婦幼館相遇，對方又重提舊事，還與友人搧被害女學生巴掌、潑灑飲料。
事件發生後，被害女學生未到派出所報案，直到影片一Po網才曝光，轄區警方鳳山分局漏夜追查，在今天凌晨時分，找到當事人黃姓男子（19歲）還有施暴的未成年少女。警詢後，朝向傷害、公然侮辱、恐嚇等罪嫌偵辦，其餘相關人等還在追查中，
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