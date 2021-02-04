高雄女學生被猛搧巴掌、潑不明液體霸凌！教育局追查輔導

臉書社群「鳳山大小事」Po出一名少女遭霸凌畫面，片中學生被猛搧巴掌、潑數杯不明液體。高雄市教育局表示，看到影片第一時間即與高雄市警察局與各校教官聯手追查，Po文中被霸凌女孩是高雄市所屬學校學生，警方也已掌握加害者數人，部分仍是在學學生，教育局除了盡速釐清事實，也同時對受害學生啓動必要協助與後續輔導。市長陳其邁凌晨兩點多也發文，強調「霸凌，絕不容忍！」

影片中有一名女孩，被一群男女生集體霸凌，女孩被連續搧巴掌，還被拿數杯飲料潑身，讓人看了十分不忍。施暴者還嘻鬧，說：請妳喝涼的！旁邊的人大呼「有趣！」

據了解，被霸凌的是一名高職學生，此事發生在1月22日，家長是在25日報警，校方知道後通報。

高雄市教育局長謝文斌指出，有關社群媒體上Po出女孩疑遭霸凌影片一事，教育局第一時間立即與高雄市警察局與各校教官聯手進行追查，經查遭到霸凌女孩係本市所屬學校學生，同時警方也已掌握加害者數人，教育局除了盡速釐清事實，也同時對受害學生啓動必要協助與後續輔導；針對加害者部分，仍是在學學生，也將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施。教育局也再度重申絕不容許霸凌行為發生，持續推動各項反霸凌工作，落實校園防治霸凌處理機制，也鼓勵親師生無懼霸凌勇敢與立即反映，共推優質友善校園環境。