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高雄女學生被猛搧巴掌、潑不明液體霸凌！教育局追查輔導
臉書社群「鳳山大小事」Po出一名少女遭霸凌畫面，片中學生被猛搧巴掌、潑數杯不明液體。高雄市教育局表示，看到影片第一時間即與高雄市警察局與各校教官聯手追查，Po文中被霸凌女孩是高雄市所屬學校學生，警方也已掌握加害者數人，部分仍是在學學生，教育局除了盡速釐清事實，也同時對受害學生啓動必要協助與後續輔導。市長陳其邁凌晨兩點多也發文，強調「霸凌，絕不容忍！」
影片中有一名女孩，被一群男女生集體霸凌，女孩被連續搧巴掌，還被拿數杯飲料潑身，讓人看了十分不忍。施暴者還嘻鬧，說：請妳喝涼的！旁邊的人大呼「有趣！」
據了解，被霸凌的是一名高職學生，此事發生在1月22日，家長是在25日報警，校方知道後通報。
高雄市教育局長謝文斌指出，有關社群媒體上Po出女孩疑遭霸凌影片一事，教育局第一時間立即與高雄市警察局與各校教官聯手進行追查，經查遭到霸凌女孩係本市所屬學校學生，同時警方也已掌握加害者數人，教育局除了盡速釐清事實，也同時對受害學生啓動必要協助與後續輔導；針對加害者部分，仍是在學學生，也將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施。教育局也再度重申絕不容許霸凌行為發生，持續推動各項反霸凌工作，落實校園防治霸凌處理機制，也鼓勵親師生無懼霸凌勇敢與立即反映，共推優質友善校園環境。
陳其邁凌晨也Po文，警察局已掌握涉案相關人等資料，通知涉案人家屬4日上午帶同嫌疑人前來説明。反霸凌一直是我們非常關心的事，1月28日與高中生座談時，他就指示由研考會，邀集律師、教育學者，成立市府層級的校園霸凌處理小組，期待每一件霸凌案件都能夠更嚴密的處理管制以防範霸凌事件的發生。
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