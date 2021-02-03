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凌晨打火到黑夜 消防員餘燼垃圾前扒便當感謝暖心熊貓

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市塑膠工廠大火從今天清晨四點延燒，市消防局所有消防員都停休、輪流滅火，火勢至中午雖撲滅，但仍有殘火，消防局調派各分隊到場警戒撲滅殘火，嘉義市一群熊貓外送員，集資購買飲料、點心、雞排，下午送到各分隊，德安分隊特地PO文感謝，直言「有暖心民眾加持，消防弟兄又充滿鬥志了！」

嘉義市德安分隊晚間貼出一張消防弟兄打火後，站在垃圾餘燼前吃便當的照片，搭配熊貓外送員送點心的照片，直言「今日嘉義塑膠工廠火警，從凌晨搶救到入夜，暖心熊貓集資送雞排，慰勞青龍消防弟兄，雖然已疲憊不已，但是有暖心民眾的加持，消防弟兄又充滿鬥志了！」

據了解，這是熊貓外送員集資購賣飲料點心，贈送嘉義市各消防分隊，感謝消防弟兄們一整天辛苦打火，德安分隊才貼文1個多小時，已有數百民眾留言感謝、致敬。

嘉義市消防局表示，火警從清晨4時許延燒，燃燒面積達800平方米，至中午11時才撲滅，但廠房倒塌，塑膠原料載內部悶燒，必須逐一挖掘撲滅，為避免殘火突然蔓延，已調派各分隊林劉到場警戒。

熊貓外送員集資購賣點心飲料，贈送嘉義市各消防分隊。記者卜敏正／翻攝
熊貓外送員集資購賣點心飲料，贈送嘉義市各消防分隊。記者卜敏正／翻攝
嘉義市塑膠廠火警從今天清晨4時許延燒，燃燒面積達800平方米，至中午11時才撲滅，但廠房倒塌，塑膠原料載內部悶燒，必須逐一挖掘撲滅。記者卜敏正／攝影
嘉義市塑膠廠火警從今天清晨4時許延燒，燃燒面積達800平方米，至中午11時才撲滅，但廠房倒塌，塑膠原料載內部悶燒，必須逐一挖掘撲滅。記者卜敏正／攝影
德安分隊晚間貼出一張消防弟兄打火後，站在垃圾餘燼前吃便當的照片，民眾看見都留言「辛苦了」。記者卜敏正／翻攝
德安分隊晚間貼出一張消防弟兄打火後，站在垃圾餘燼前吃便當的照片，民眾看見都留言「辛苦了」。記者卜敏正／翻攝
熊貓外送員集資購賣點心飲料，贈送嘉義市各消防分隊。記者卜敏正／翻攝
熊貓外送員集資購賣點心飲料，贈送嘉義市各消防分隊。記者卜敏正／翻攝

嘉義 外送員

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