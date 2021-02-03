粗心！23萬元現金遺落郵局內 6旬老婦拾金不昧報警
高雄黃姓老婦到郵局提領金錢後，大意之下將裝著23萬元現金的牛皮紙袋遺落在郵局內，幸好後來提領的吳姓婦人發現牛皮紙袋拾金不昧，找來警方協尋，順利歸還失主。
三民一分局表示，今天下午4點多時，一名吳婦（68歲）在郵局領錢時，意外發現郵局內放置單據的櫃台上發現一包牛皮紙袋，沒想到吳打開紙袋後，見到內有一大疊千元新鈔。
吳婦見狀立即報警，轄區警方三民一分局哈爾濱街派出所警員立即到場，巡佐尤敏聰及警員曹世安眼尖發現牛皮紙袋上印有某銀行名稱，立即循線撥打電話找到該銀行人員，請託查詢該時段有無領取相同金額客戶。
經行員查詢下果然順利找到失主黃婦（77歲），警方通知黃到所領取後，黃頻頻向警員致謝。警方詢問下得知，原來黃在銀行領取現金後，又到郵局提領，沒想到在填寫完填款單，就大意將剛提領完的新鈔放在櫃台上離去。
黃女說，事後她去用餐還未注意，直到返家後才發現提領的現金不見，原路折返苦尋未果下，正焦急時就接到警方通知，順利找回這筆23萬元現金，不然這麼多錢，不翼而飛真的很心痛。
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