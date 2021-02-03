影／疑工人下水道失蹤 搜救發現烏龍一場

新北市重陽路及新北大道交叉口旁消防隊重陽分隊晚間警笛大作，分隊旁下水道傳出2名工人入內施工時失蹤，消防隊立即投入人力救援，最後卻發現是烏龍一場，2名工人未放置警示標誌及預留人手，便放任人孔蓋打開，2雙鞋更放在洞口，引發民眾擔憂報警。

新北市重陽消防分隊及鄰近消防隊在獲報後快速抵達現場，並佈置通風管道，派遣背氧氣瓶之特種搜救隊入下水道找尋失蹤工人，消防隊員表示，下水道內多沼氣，恐令受困者窒息。