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影／疑工人下水道失蹤 搜救發現烏龍一場

攝影中心 / 記者曾原信／新北即時報導

新北市重陽路及新北大道交叉口旁消防隊重陽分隊晚間警笛大作，分隊旁下水道傳出2名工人入內施工時失蹤，消防隊立即投入人力救援，最後卻發現是烏龍一場，2名工人未放置警示標誌及預留人手，便放任人孔蓋打開，2雙鞋更放在洞口，引發民眾擔憂報警。

新北市重陽消防分隊及鄰近消防隊在獲報後快速抵達現場，並佈置通風管道，派遣背氧氣瓶之特種搜救隊入下水道找尋失蹤工人，消防隊員表示，下水道內多沼氣，恐令受困者窒息。

但在搜救開始20多分左右，兩名受困工人卻自行從它處爬出管道，據其中一名陳姓工人表示，當時正進行管道清污巡視工作，但原本三人小隊有一人請假，因此疏忽未在人孔蓋周圍留警戒人力，也沒有明顯告示，才讓民眾誤會有人受困下水道，兩位工人在看到警消大陣仗的搜救行列也滿臉歉意。

新北市重陽路及新北大道交叉口傳出工人受困下水道，最後證實虛驚一場，被誤以為受困的陳姓工人（中）表示，當時正在進行管道清污工程，但疏忽未在人孔蓋口預留人力警戒，引來誤會。記者曾原信／攝影
新北市重陽路及新北大道交叉口傳出工人受困下水道，最後證實虛驚一場，被誤以為受困的陳姓工人（中）表示，當時正在進行管道清污工程，但疏忽未在人孔蓋口預留人力警戒，引來誤會。記者曾原信／攝影
新北市重陽路及新北大道交叉口傳出工人受困下水道，最後證實虛驚一場，被誤以為受困的賴姓工人自行爬出管道後一臉茫然。記者曾原信／攝影
新北市重陽路及新北大道交叉口傳出工人受困下水道，最後證實虛驚一場，被誤以為受困的賴姓工人自行爬出管道後一臉茫然。記者曾原信／攝影
因現場遺留2雙鞋，消防隊擔心有民眾受困於下水道內，立即投入人力搜救。記者曾原信／攝影
因現場遺留2雙鞋，消防隊擔心有民眾受困於下水道內，立即投入人力搜救。記者曾原信／攝影
新北市重陽路及新北大道交叉口傳出工人受困下水道，鄰近重陽消防分隊立即投入救援，並確保管道內空氣順暢。記者曾原信／攝影
新北市重陽路及新北大道交叉口傳出工人受困下水道，鄰近重陽消防分隊立即投入救援，並確保管道內空氣順暢。記者曾原信／攝影
兩名下水道工人陳姓（左）及賴姓（右）男子進行例行檢查時，遭誤會失蹤，在消防隊緊急下管道找人時自行離開。記者曾原信／攝影
兩名下水道工人陳姓（左）及賴姓（右）男子進行例行檢查時，遭誤會失蹤，在消防隊緊急下管道找人時自行離開。記者曾原信／攝影
新北市重陽路及新北大道交叉口有民眾發現打開著的人孔蓋外面放著2雙鞋，鄰近消防隊重陽分隊怕有民眾受困，立即出動大量人力投入搜救。記者曾原信／攝影
新北市重陽路及新北大道交叉口有民眾發現打開著的人孔蓋外面放著2雙鞋，鄰近消防隊重陽分隊怕有民眾受困，立即出動大量人力投入搜救。記者曾原信／攝影
新北市重陽路及新北大道交叉口傳出有工人受困於下水道，鄰近重陽消防分隊立即派遣人員進入下水道查看。記者曾原信／攝影
新北市重陽路及新北大道交叉口傳出有工人受困於下水道，鄰近重陽消防分隊立即派遣人員進入下水道查看。記者曾原信／攝影

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