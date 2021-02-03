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影／疑工人下水道失蹤 搜救發現烏龍一場
新北市重陽路及新北大道交叉口旁消防隊重陽分隊晚間警笛大作，分隊旁下水道傳出2名工人入內施工時失蹤，消防隊立即投入人力救援，最後卻發現是烏龍一場，2名工人未放置警示標誌及預留人手，便放任人孔蓋打開，2雙鞋更放在洞口，引發民眾擔憂報警。
新北市重陽消防分隊及鄰近消防隊在獲報後快速抵達現場，並佈置通風管道，派遣背氧氣瓶之特種搜救隊入下水道找尋失蹤工人，消防隊員表示，下水道內多沼氣，恐令受困者窒息。
但在搜救開始20多分左右，兩名受困工人卻自行從它處爬出管道，據其中一名陳姓工人表示，當時正進行管道清污巡視工作，但原本三人小隊有一人請假，因此疏忽未在人孔蓋周圍留警戒人力，也沒有明顯告示，才讓民眾誤會有人受困下水道，兩位工人在看到警消大陣仗的搜救行列也滿臉歉意。
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