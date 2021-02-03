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春安工作今晚啟動 金門縣長慰問地區員警
再過兩天就要過年了！金門警方規劃的「加強重要節日安全維護工作」將於今晚22時正式起跑，春安工作為期15天，將至2月17日24時結束，金門縣長楊鎮浯今天下午在縣警局局長蔡祥春等人陪同下，特別於春安工作首日前往金城分局致贈慰問品及慰問金，慰勉執勤同仁及協勤民力辛勞，也期勉全體人員要堅守崗位，讓轄內民眾能平安過好年。
春安工作將於今天晚間登場，楊鎮浯在今天下午3點多，特別前往金城分局慰問，現場由義警大隊長陳緣姿、民防大隊長呂瑞泰、義交大隊秘書吳敬文、金城分局長胡淑淨及各守望相助隊隊長或幹部代表受贈。
此次安全維護工作期間係以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大目標為工作主軸，楊鎮浯對員警及協勤民力全體動員，不計辛勞的付出，地區良好的交通秩序與治安，未受大量的返鄉過節人潮及所衍生的車潮影響，相當感謝大家無私的奉獻與犧牲，也祝福所有同仁與民力伙伴在新的一年裡，人人身體健康，工作順遂，期勉全體人員要堅守崗位。
楊鎮浯也提到，有鑑於新冠肺炎疫情持續嚴峻，為了讓大家過個「平安防疫年」，特別提醒現場員警及協勤民力，持續配合政府防疫工作，執勤時若發現民眾有未配合相關防疫措施情形，立即給予勸導，大家共同守住疫情，營造平安、祥和的社會氛圍，讓民眾能平安歡樂過新年。
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