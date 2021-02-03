男子不依原定計畫登山扭傷腳 消防局擬開罰1萬5千元

來自嘉義的43歲呂姓男子跟2名友人相約登山，上月22日南投屯原入山，預計28日從奧萬大下山，3人卻沒有按照原定計畫，改從花蓮下山。呂男在哈崙舊森林鐵路工作站不慎扭傷腳，昨天上午8點多請求救援，由空勤總隊直升機將人救下山，送往門諾醫院壽豐分院就醫。

消防局第二大隊表示，呂姓男子是跟2人一組爬山，本來是都要從南投進出，卻自行偏離原定道路，轉往花蓮方向下山，呂男於哈崙舊鐵道四號索道扭傷腳，無法自行下山，昨天趕緊請求救援，消防隊派2名人員從花蓮池南木瓜山徒步上山搜救。

由於昨天天候不佳，風速較強不利直升機飛行，改為今天救援。空勤總隊表示，今天下3點40分接獲通報，派遣黑鷹直升機於下午4點11分起飛，4點28分抵達目標區發現待救人員，立即以特搜員吊掛，4點58分於花蓮德興球場旁空地落地，任務圓滿達成。