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男子不依原定計畫登山扭傷腳 消防局擬開罰1萬5千元
來自嘉義的43歲呂姓男子跟2名友人相約登山，上月22日南投屯原入山，預計28日從奧萬大下山，3人卻沒有按照原定計畫，改從花蓮下山。呂男在哈崙舊森林鐵路工作站不慎扭傷腳，昨天上午8點多請求救援，由空勤總隊直升機將人救下山，送往門諾醫院壽豐分院就醫。
消防局第二大隊表示，呂姓男子是跟2人一組爬山，本來是都要從南投進出，卻自行偏離原定道路，轉往花蓮方向下山，呂男於哈崙舊鐵道四號索道扭傷腳，無法自行下山，昨天趕緊請求救援，消防隊派2名人員從花蓮池南木瓜山徒步上山搜救。
由於昨天天候不佳，風速較強不利直升機飛行，改為今天救援。空勤總隊表示，今天下3點40分接獲通報，派遣黑鷹直升機於下午4點11分起飛，4點28分抵達目標區發現待救人員，立即以特搜員吊掛，4點58分於花蓮德興球場旁空地落地，任務圓滿達成。
據了解，呂姓男子是登山領隊，卻常因為一點小受傷叫直升機救援，讓救援人員十分不滿，認為是「浪費資源」。由於呂男及友人未按照登山計畫偏離道路，逕自前往哈崙森林鐵路工作站，消防局研擬依「花蓮縣登山活動管理自治條例」，祭出1萬5千元罰單。
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