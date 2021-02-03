台南永康透天厝火警4人都獲救 消防局長：做對一個動作

台南市永康區永大路二段一處透天厝民宅上月30日清晨2時發生火警，屋內祖孫三代4人受困，台南市消防局出動消防人員成功救出4人，除了74歲阿公在2樓前方屋內被嗆昏，另外父母和女兒3人躲到四樓房間內獲救，台南市消防局長李明峯今天透露，當時做對一個動作，就是「把房門關起來」，擋住濃煙爭取時間，並在屋內用手機與救難人員連繫，是獲救的最大關鍵。

李明峯今天到西港消防分隊出席南寶樹脂捐贈救護車儀式時，提到如何降低住宅火警的人命傷亡，除了積極推廣安裝住警器外，更重要的是正確的逃生觀念，要掌握4點，一是往下逃生，二不要躲浴室，三要關門或落地門，四是要撥打119報案，他舉日前永大路透天厝火警，4人都能順利逃生，就是有把房間關起來，把濃煙擋住，爭取到消防人員進入搶救的時間，如果躲到陽台但沒有關落地門，濃煙也會嗆得受不了。