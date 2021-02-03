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最新iPhone 12手機2萬買得到？ 假網拍團購騙千萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

蔡姓男子看準去年底新上市iPhone 12手機搶手，上網以低於市價販售，收到匯款不出貨，3個月來向逾40人騙走1000多萬元；刑事局拘提蔡依詐欺罪嫌移送，檢方複訊後以2萬元交保。

警方調查，28歲蔡姓男子從事3C產品網路拍賣，去年10月起趁iPhone 12手機上市，在IG貼文稱有特殊貨源，比市價便宜5000至1萬元，最低2萬元起跳。

蔡與買家面交取信，買家取得手機後「好康逗相報」，揪團匯款至蔡的帳戶購買；蔡藉故熱賣缺貨拖延，領出款項斷絕聯繫。有人一次購買近百支手機，被騙280萬元最多。

大批被害人陸續湧進165反詐騙專線報案，刑事局偵二大隊第二隊過濾資料，鎖定蔡在桃園市新屋區租屋，上月27日搜索、拘提。他坦承行騙，稱玩台彩、職棒簽賭積欠600萬元。

蔡姓男子上網販售iPhone 12手機，收到匯款不出貨，向逾40人騙走1000多萬元，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
蔡姓男子上網販售iPhone 12手機，收到匯款不出貨，向逾40人騙走1000多萬元，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
蔡姓男子上網販售iPhone 12手機，收到匯款不出貨，向逾40人騙走1000多萬元，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
蔡姓男子上網販售iPhone 12手機，收到匯款不出貨，向逾40人騙走1000多萬元，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
蔡姓男子上網販售iPhone 12手機，收到匯款不出貨，向逾40人騙走1000多萬元，刑事局查扣帳戶、筆記等證物。記者李奕昕／攝影
蔡姓男子上網販售iPhone 12手機，收到匯款不出貨，向逾40人騙走1000多萬元，刑事局查扣帳戶、筆記等證物。記者李奕昕／攝影
蔡姓男子上網販售iPhone 12手機，收到匯款不出貨，向逾40人騙走1000多萬元，刑事局查扣帳戶、筆記等證物。記者李奕昕／攝影
蔡姓男子上網販售iPhone 12手機，收到匯款不出貨，向逾40人騙走1000多萬元，刑事局查扣帳戶、筆記等證物。記者李奕昕／攝影

詐騙 詐欺

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