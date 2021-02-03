最新iPhone 12手機2萬買得到？ 假網拍團購騙千萬

蔡姓男子看準去年底新上市iPhone 12手機搶手，上網以低於市價販售，收到匯款不出貨，3個月來向逾40人騙走1000多萬元；刑事局拘提蔡依詐欺罪嫌移送，檢方複訊後以2萬元交保。

警方調查，28歲蔡姓男子從事3C產品網路拍賣，去年10月起趁iPhone 12手機上市，在IG貼文稱有特殊貨源，比市價便宜5000至1萬元，最低2萬元起跳。

蔡與買家面交取信，買家取得手機後「好康逗相報」，揪團匯款至蔡的帳戶購買；蔡藉故熱賣缺貨拖延，領出款項斷絕聯繫。有人一次購買近百支手機，被騙280萬元最多。