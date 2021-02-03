中警威力掃蕩酒店 路旁臨檢逮2通緝犯1竊賊
因應農曆新年將至，台中市第五警分局從1日起針對轄區酒店等治安顧慮場所，規劃臨檢勤務，執行威力掃蕩，除臨檢酒店等場所，酒店外也安排取締酒駕勤務，昨晚就查獲2名通緝犯及一名竊賊，其中竊賊是昨天在超商偷洋酒後要銷贓，被店員察覺可疑通知警方逮人。
台中市第五警分局長林沐弘1日上任，立即指示規劃威力掃蕩臨檢勤務，親自率隊前往轄內酒店、KTV、舞廳、電子遊戲場等治安顧慮場所，及重要道路口實施高強度封閉式臨（路）檢勤務作為。
昨晚分局持續規劃勤務，從昨晚7時到深夜11時，結合警犬隊、台中憲兵隊、義警民防及社區守望相助隊等協勤民力加入分組執行，總計動員56人，在各臨檢場所及路檢點顯現警方執法力道與強度；勤務中查獲黃姓竊賊（42歲）、邱姓毒品通緝犯（35歲）、謝姓毒品通緝犯（30歲）。
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