中警威力掃蕩酒店 路旁臨檢逮2通緝犯1竊賊

因應農曆新年將至，台中市第五警分局從1日起針對轄區酒店等治安顧慮場所，規劃臨檢勤務，執行威力掃蕩，除臨檢酒店等場所，酒店外也安排取締酒駕勤務，昨晚就查獲2名通緝犯及一名竊賊，其中竊賊是昨天在超商偷洋酒後要銷贓，被店員察覺可疑通知警方逮人。

台中市第五警分局長林沐弘1日上任，立即指示規劃威力掃蕩臨檢勤務，親自率隊前往轄內酒店、KTV、舞廳、電子遊戲場等治安顧慮場所，及重要道路口實施高強度封閉式臨（路）檢勤務作為。