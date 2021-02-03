怪手拆除作業突遭倒塌房屋壓住 駕駛送醫不治

台中市蔡姓男子今天駕駛怪手，在北屯區一處舊幼兒園進行拆除作業時，突遭倒塌房屋壓住，消防局獲報到場將蔡男緊急送醫，但仍傷重不治，意外發生原因相關單位調查中。

台中市消防局表示，今天上午10時55分接獲報案指出，北屯區崇德路與梅川東路五段交叉路口，有怪手拆除房屋時，突遭倒塌房屋壓住，有人受困急需救援，派遣四平、大誠分隊，出動消防車4輛、救護車1輛與消防人員14名前往搶救。

消防人員表示，現場為一處幼兒園舊校區正進行拆除作業，消防人員到場時，受困駕駛已由現場工程人員協助脫困。

傷者為61歲蔡男，呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，被送往中國醫藥大學附設醫院救治，但送醫後仍傷重不治。

消防局通報台中市警察局第五分局到場處理，並轉報勞動部職安署中區職安中心等單位調查，警方已報請檢方相驗死者遺體，以釐清意外發生原因。