慣竊偷喝全家保力達蠻牛 又闖民宅偷他人房租、生活費

台北市謝姓男子用來繳房租及生活費的1萬元遭陳姓慣竊偷走，大同分局延平派出所當晚破案，陳嫌卻不肯吐露1萬元下落，警方發現他上月還在全家便利商店偷吃喝口香糖、保力達蠻牛，卻不付錢「落跑」，詢後將他依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，陳男（46歲）本月2日凌晨4點多，跑入大同區迪化街一處巷內，從其中一棟民宅後門闖入，上二樓偷走謝男外套、皮包內1萬元現金，10分鐘後從大門離開。

陳男遊走街上等到天亮搭捷運逃逸，豈料當天晚上9點多，他竟在捷運車廂內抽菸，一旁乘客見狀報案，捷警隊發現他是延平所的鎖定對象，立刻通報並將他留置，由延平所警員到場帶回。

陳嫌供稱他長期無業，非常缺錢，平時有一餐沒一餐，也無家人支援。警方發現他是竊盜慣犯，上月19日凌晨還到歸綏街的全家便利商店，偷吃薄荷口香糖、金莎巧克力，偷喝檸檬茶、保力達蠻牛，卻不付錢逃逸。