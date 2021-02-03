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竹市議會聯手企業捐反光背心 16巡守隊協勤治安更安全
為提升社區巡守隊協勤時的安全，新竹市議會議長、竹蓮寺主委許修睿與欣瀚企業董事長曾昭維今天捐贈600件反光背心，提供給16個巡守志工隊，希望春節期間協勤警方全力拚治安，讓大家平安過好年，許修睿也請市議員統計仍有反光背心需求的巡守隊，欣瀚會追加捐贈。
捐贈儀式在竹蓮寺舉行，許修睿、曾昭維為志工隊長穿上反光背心，許修睿說，工欲善其事必先利其器，巡守隊員義務為社區治安盡心力值得嘉許，也感謝欣瀚企業回饋社會，捐贈反光背心，讓巡守志工執勤時多一分安全保護。
新竹市很多社區巡守隊，部分巡守隊尚無反光背心或有的背心顏色偏暗，亮度不夠，欣瀚捐贈的反光背心亮度高又有反光材質，用路人容易辨識，大幅提升安全性。
許修睿說，已請議員協統計尚無反光背心的巡守隊，懇託欣瀚追加數量，曾昭維也大方答應，這是個公益善循環，無私奉獻心力時，也會有股正向力量回饋到身上。
曾昭維說，長期以來捐贈多次反光背心或涼被等物資給需要的團體，雖然欣瀚也受新冠肺炎疫情影響，但反而可以藉此機會擴大公益、回饋社會。
竹蓮里巡守隊長鄭煥堃說，巡守隊志工協助巡邏勤務，「歡喜做甘願受」，因多在半夜協勤，家人也會擔心，反光背心讓志工更安全，也讓家人安心，也感謝市議會與企業的關心。
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