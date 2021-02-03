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運將被鄰居白狗咬過懷恨在心竟輾斃 違反動保法遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

謝姓計程車司機去年4月間開車經行徑北市某處巷弄，看到鄰居沒牽繩的白狗獨自在路邊，突然靠右撞上「小白」，經飼主追上前拍打車窗竟加速逃逸再度輾壓狗致死。經北市動保處移送法辦，台北地檢署認為他故意傷害動物，今依違反動物保護法起訴。

據了解，50多歲的謝姓計程車司機曾被附近住戶飼養的米克斯犬「小白」咬過，並與鄰居有嫌隙。檢方調查，去年4月間某日白天，他開車經過住處附近巷弄，看到落單的「小白」在右側獨自閒晃，就將車輛往右偏駕駛、撞倒「小白」。

檢方追查，「小白」的飼主當時在對向與鄰居聊天，見狀趕緊衝到車外猛拍打車窗示意，要求駕駛停車出面處理。此時，謝男竟加速逃逸，倒在路上的「小白」再次被後車輪輾過。

飼主親眼目睹陪伴自己10幾年的老狗慘死，當場坐地痛哭。事後，飼主向警方提告，案經北市動保處調查，先是飼主沒有為「小白」繫上牽繩，依違反動保法裁罰，同時約談謝男到案說明，是謝拒不到案，逕移送北檢偵辦。

據了解，謝男出庭坦承曾被「小白」咬過，但當天沒有故意衝撞狗的意思，進而抱怨動保處小題大作，「不過就是一隻狗！」檢察官勘驗巷口監視器畫面，認定謝男刻意突然轉向右偏，明顯屬故意傷害動物，今依法起訴。

謝姓計程車司機去年4月間，開經行徑北市某處巷弄，看到鄰居沒牽繩的白狗獨自在路邊，突然靠右撞上「小白」，經飼主追上前拍打車窗竟加速逃逸再度輾壓狗致死。台北地檢署認為他故意傷害動物，今依違反動物保護法起訴。圖／本報資料照。
謝姓計程車司機去年4月間，開經行徑北市某處巷弄，看到鄰居沒牽繩的白狗獨自在路邊，突然靠右撞上「小白」，經飼主追上前拍打車窗竟加速逃逸再度輾壓狗致死。台北地檢署認為他故意傷害動物，今依違反動物保護法起訴。圖／本報資料照。

北市 計程車 監視器

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