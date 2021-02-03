男醉倒車旁酒測超標5倍 無人證實獲判無罪

宜蘭黃姓男子酒後醉倒機車旁，被附近住戶發現後報警，警方到場實施酒測，黃男酒測值高達1.25，超標5倍，雖黃男警詢時承認酒後駕車，但法官勘驗偵查筆錄，發現黃語無倫次，不排除酒後亂語，另依警方筆錄、證人證述，僅確定酒測值超標，無人可證明黃男酒後騎車，依據罪疑唯輕原則，判黃男無罪。

判決指出，黃姓男子去年3月10日中午12時許，先在自家菜園飲用兩罐啤酒，同日下午5點，再轉往冬山鄉友人住處飲用藥酒，但黃男疑似不勝酒力，傍晚離開冬山鄉的友人住處後，隨即倒臥在冬山鄉港尾路30號附近住宅圍牆旁，機車則停靠在旁。

住在附近的黃姓女住戶發現黃男醉倒，憂心發生危險，於是通報警方協助，警方獲報後到場，發現黃男渾身酒氣，晚間7時許再廠要求黃男吹氣酒測，測得酒測值高達每公升1.25毫升，遠超過標準值0.25的5倍，警方認黃男酒後騎車，將他依公共危險罪嫌送辦，案經地檢署調查，認為黃男酒後騎車，因此將他起訴。

但黃男喊冤，強調他在友人住處喝完藥酒是，是「走路」到冬山鄉港尾路30號附近，因喝醉站不住，才倒臥在機車旁的圍牆睡著了。

案經宜蘭地方法院審理，承審法官依據黃女證詞，發現報警的黃女僅看到黃男機車停靠住家旁，但未見黃男騎車，直到晚間才發現黃男已醉倒圍牆邊；另警方到場時，黃雖承認酒後騎車，但黃男酒測值高，意識狀況不清楚，不排除是酒後胡言亂語。

承審法官調查，報警的黃女，當天下午4點就看到黃男機車，但過半小時，機車被牽至一旁，黃男則倒在圍牆邊，警方則是在6點41分接到報案，若依時間順序，黃男不可能在6點半騎機車至黃女家門口。