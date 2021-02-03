農曆春節板橋警設機動派出所 加強府中維安和便民服務
因應疫情升溫，新北市板橋區往年在府中地區舉辦的「民藝大街嘉年華」年節活動，今年已宣布取消辦理，有鑑於農曆過年期間民眾都會前往慈惠宮及接雲寺參拜，屆時將聚集人潮，為防止宵小趁機行竊，板橋警方今年在春節期間會在人潮聚集、湧現或易生治安、交通事故等處所，設置「機動派出所」，提供為民服務措施，有效預防犯罪，也歡迎民眾多加利用「機動派出所」提供諮詢及相關為民服務的功能。
板橋警分局長劉炯炫表示，春節期間前往人潮擁擠處所，應特別注意隨身物品，財不露白，期能透過機動派出所的設置，讓民眾度過一個平安、順心的春節假期；另再次呼籲時值疫情期間，為防範疫情發生破口，提醒民眾防疫期間應配合中央流行疫情指揮中心宣導的「防疫新生活」各項措施，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以降低感染風險。
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