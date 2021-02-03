台中怪手拆廢棄校舍從2樓摔下 司機被壓住送醫不治

台中市北屯區一處廢棄幼兒園校舍工地，今天上午10時許傳出工安意外，一名蔡姓怪手駕駛在該廢棄校舍二樓進行拆除作業時，疑施工不慎，怪手從二樓傾倒到一樓，怪手側翻後，蔡被壓在怪手底下，警、消到時，已無生命跡象，送醫後仍不治，全案已通報勞檢單位，調查是否涉嫌工安疏失。

台中市消防局今天上午10時許獲報，北屯區梅川東路5段、崇德10路的馬里蘭幼兒園舊校舍，今天出動3輛怪手進行拆除作業時，其中由蔡姓男子（61歲）駕駛的怪手在工地2樓施工，怪手突然後傾倒到1樓，蔡被怪手壓住，其他工地工人立即駕駛另輛怪手，將倒地怪手抬起，並拖出遭怪手押住蔡，但警、消到場時，蔡已無生命跡象，送醫急救仍不治。