家戶安裝住警器 消防署：販售未認證者最高可罰10萬

財團法人中華民國消費者文教基金會日前抽驗市售住警器，抽購20件樣品進行標示、靈敏度及警報音等3項的檢查與試驗，發現其中4件未經認可即販售，消防署今表示，網站銷售未經認可的住宅警報器，依法最高可罰10萬元，呼籲民眾購買前要認明是否有認證標章。

網路購物平台是當下購物重要且廣泛的通路，近來發現網路購物平台部分銷售的住警器或滅火器未貼認可標示，消防署表示，為維護民眾生命財產安全及消費者權益，已於今年1月22日發函要求網購平台業者應自律及建立查核機制，未貼認可標示產品不得上架，若發現應立即將產品下架，違者將依消防法裁罰，負起保護消費者權益的責任。

消防署指出，住宅用火災警報器及滅火器是住家發現火災、撲滅火勢，順利逃生最重要的利器，民國106年至109年3月各縣市消防機關查獲未經認可銷售住警器等消防安全設備案件，共計有15件，其中網路10件；實體通路5件均已依法裁罰。